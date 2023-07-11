8 липня на 93-му році життя у Львові помер воїн УПА, політв’язень, громадський діяч та поет Йосип Гула.

Йосип Гула народився сьомого травня 1931 року у селі Дідилів Львівської області. У 16-річному віці склав присягу і став до лав УПА під псевдо «Крук». У липні 1948 року був поранений та заарештований. Після багатомісячних катувань Йосипа Гулу засудили до смертної кари, яку згодом замінили на 25-річне увʼязнення. Через численні акції протесту відбував каторгу у кількох закритих тюрмах, а у 1956 році був звільнений як «малолітній політвʼязень».

Після повернення до Львова пережив переслідування комуністичного режиму, проте продовжував вести активну громадську діяльність. Був талановитим поетом, співаком, учасником хору «Нескорені», досліджував історію України, її культуру й літературу. Разом із дружиною прожив у шлюбі понад 63 роки, виховав двох дітей, чотирьох онуків та шістьох правнуків.

Помер Йосип Гула 8 липня 2023 року.

“В нього була дуже непроста молодість і на його долю перепало багато поневірянь. Я сподіваюся що свою другу частину життя він провів значно краще, ніж першу, збудувавши щасливу родину та виховавши дітей, онуків та правнуків. Він завжди вірив у те що Україна буде незалежною і багато зробив для того щоби ми в це свято вірили”, – зазначила донька Йосипа Гули.

Прощання з померлим розпочалося у родинному помешканні, а чин похорону пройшов у храмі великомученика Димитрія УГКЦ. Йосипа Гулу поховали на Личаківському кладовищі з військовими почестями. Під час церемонії чоловічий хор співав відомі повстанські пісні.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Нагадаємо, 12 травня у Львові провели в останню путь зв’язкову командирів УПА Катерину Щербу. Жінка брала участь у повстанському русі на Івано-Франківщині протягом 1943-1945 років.

18 січня у віці 100 років помер сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич. Він 32 роки провів у радянських концтаборах.