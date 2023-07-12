Шлях до військового блоку НАТО став коротшим, але не швидшим, − Кулеба

“Є план “А” – членство України в НАТО. Нам не потрібен ніякий план “Б”. І, зрештою, я думаю, що буде саме так, як ми хочемо".

Після саміту у Вільнюсі шлях до військового блоку НАТО став коротшим, але не швидшим.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Є план “А” – членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якомога швидше пройти цей шлях. Ще раз наголошу, після саміту у Вільнюсі шлях до НАТО став коротшим, але не став швидшим”, − сказав він.

За словами Кулеби, ми маємо зараз реалізувати рішення Вільнюського саміту так, щоб пришвидшити інтеграцію Києва.

“Нам не потрібен ніякий план “Б”. Ми вже у цю штуку гралися в історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам альянс, зробить нашу країну більш захищеною і, головне, воно запобігатиме новим агресіям в Європі”, − підкреслив міністр.

Він додав, що це неминучий історичний процес. “Але питання в тому, що хтось хоче, щоб це сталося через багато років, а ми хочемо, щоб це сталося набагато-набагато швидше. І, зрештою, я думаю, що буде саме так, як ми хочемо”, − зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба також заявив, що Україна засмучена тим, що саміт НАТО у Вільнюсі не встановив чіткий індикатор, коли саме Київ отримає запрошення стати членом військового блоку. Кулеба зауважив, що невідомо, виконання яких саме умов хочуть від України. “Немає. От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони?”, − каже він.

НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.