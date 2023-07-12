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До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено понад 24 тисячі осіб

Понад 8 тис. осіб було знайдено, з яких 60% живі і перебувають або перебували в полоні.

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено понад 24 тисячі осіб
Ілюстративне фото
Фото: gur.gov.ua

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про більше ніж 24 000 осіб.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У реєстрі безвісти зниклих, який було відкрито на початку травня, на сьогодні внесено понад 24 000 людей", – сказав Котенко.

Він зазначив, що понад 8 000 осіб було знайдено, з яких 60% живі й перебувають або перебували в полоні.

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Крім того, є інформація про майже 8 000 осіб, про яких відомо можливе місце їх перебування або місце загибелі.

Водночас Котенко поскаржився, що на сьогодні немає жодної інформації про приблизно 7000 зниклих безвісти. Серед іншого, за його словами, на сьогодні розшукують понад 300 осіб, зниклих безвісти з 2014 року.

Нагадаємо, станом на квітень, в Україні зниклими безвісти вважалися понад 7 тис. військових.

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