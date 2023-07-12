Кількість кібератак на Росію довела її вразливість перед хакерами. Ці атаки сприяють економічному краху РФ, – Telegraph

Протягом останніх 18 місяців у Росії стали поширеними кібератаки на інфраструктуру та інші обʼєкти. Хоча самі по собі ці атаки можуть здатися невеликими, вони сприяють економічному краху Росії. Минулого місяця росіяни були шоковані зверненням свого президента з оголошенням про "вторгнення українських військ". Заява виявилася діпфейком, зробленим за допомогою штучного інтелекту, і її транслювали по радіо, нагадує The Telegraph.

Хакери використали компʼютерний алгоритм, аби створити схожий на Путіна голос та навіть синхронізувати міміку рота відповідно до слів. Раніше злам суворо цензурованих державних ЗМІ РФ для трансляції фейкових новин із використанням образу президента був немислимий.

Минулого тижня російська залізниця заявила, що хакери проникли в її системи продажу квитків під час "масованої" атаки. Вебсайт і мобільний додаток державного залізничного оператора вийшли з мережі, в чому компанія звинуватила "множинні атаки з постійно змінюваним вектором і інструментами", що походять "з усього світу".

"Це не єдиний масштабний кіберінцидент, який стався в Росії за останні місяці. Міжбанківська платіжна система країни ненадовго припинила роботу в червні, порушивши грошові потоки між її фінансовими установами", – зазначили журналісти.

Група пов’язаних з Україною хакерів взяла на себе відповідальність у зламі телекомунікаційного провайдера Банку Росії, порушивши звʼязок центрального банку зі зовнішнім світом. У квітні чергова атака вивела з ладу IT-системи Федеральнох митної служби, і її працівники були змушені повернутись до ручок і паперу.

Нагадаємо, що в липні на сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до Дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Серед сайтів, де було розміщено дефейси – компанії, які займаються юридичними послугами, ІТ, ремонтом техніки.