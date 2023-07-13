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Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії

Загальний залп може становити до 20 ракет.

Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 13 липня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 9 ворожих кораблів, серед них 3 ракетоносії. Загальний залп становить до 20 ракет.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-повітряних сил Дмитро Плетенчук.

Він уточнив, серед 9 кораблів – 3 носії ракетного озброєння. Це 2 підводні човни та фрегат. Реальний залп може складати до 20 ракет. В Азовському і Середземному морях ракетоносіїв немає, але є угруповання кораблів.

У ніч проти 13 липня російські війська запустили по території України 2 ракети, попередньо, з ракетоносіїв, які нині перебувають у Чорному морі.

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Нагадаємо, вчора вдень Росія вивела у Чорне море ще 1 носій крилатих ракет типу "Калібр". На додачу до підводного човна вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Сумарний залп становив 12 ракет типу "Калібр".

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