У Генштабі оцінили втрати ворога з початку повномасштабної війни у 236 040 осіб

З початку широкомасштабного вторгнення по 13 липня Збройні сили знищили близько 236 040 російських загарбників, за минулу добу оборонці ліквідували близько 510 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 236 040 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 092 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 999 (+9) од,

артилерійських систем – 4 425 (+23) од,

РСЗВ – 678 (+4) од,

засоби ППО ‒ 421 (+6) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 752 (+26),

крилаті ракети ‒ 1 271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 995 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.