ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Окупанти відкривали вогонь 76 разів. 

Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БпЛА. Двоє цивільних загинули, ще троє були поранені. 

По Херсону ворог випустив 33 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив він. 

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли в Херсоні будинок літнього подружжя. Чоловік загинув, жінка була поранена. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies