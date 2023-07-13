Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БпЛА. Двоє цивільних загинули, ще троє були поранені.

По Херсону ворог випустив 33 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив він.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли в Херсоні будинок літнього подружжя. Чоловік загинув, жінка була поранена.