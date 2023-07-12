Ми засмучені, що немає чіткого індикатору, коли Україна отримає запрошення у НАТО, − Кулеба

Одні кажуть: та ви маєте бути щасливими, що в принципі слова “запрошення” і “Україна” з’явилися поруч. Але нас такий підхід категорично не влаштовує.

Україна засмучена тим, що саміт НАТО у Вільнюсі не встановив чіткий індикатор, коли саме Київ отримає запрошення стати членом військового блоку.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Міністр зазначив, що скасування ПДЧ (плану дій щодо членства в НАТО) і це створення Ради Україна-НАТО є важливими рішеннями.

“Але є рішення, яке нас відверто засмутило. І сьогодні (11 липня) ми цілий день говоримо про це з союзниками. Це дуже, занадто загальне формулювання стосовно запрошення. І тут є дві школи, думки. Одні кажуть: та ви маєте бути щасливими, що в принципі слова “запрошення” і “Україна” з’явилися поруч. Але нас такий підхід категорично не влаштовує”, − сказав він.

Кулеба додає, що “ми радіємо, що є готовність розглядати питання запрошення”.

“Але ми засмучені тим, що немає чіткого індикатору, коли саме Україна отримає запрошення стати членом НАТО. Тому змішані почуття у нас від саміту”, − підкреслив міністр.

Кулеба зауважив, що невідомо, виконання яких саме умов хочуть від України. “Немає. От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони?”, − каже він.

Очільник МЗС підкреслив, що існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. “Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед”, − підсумував він.

Нагадаємо, НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.