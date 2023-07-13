Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – “Енергоатом”

Станом на ранок 13 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний.

Про це повідомляє ДП “НАЕК “Енергоатом”.

“Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 13 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,47 м”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 10,91 м. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Також повідомляється, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Фото: Енергоатом

Нагадаємо, декілька днів тому відбулася ротація експертів МАГАТЕ на трьох українських АЕС. Експерти працюють на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.