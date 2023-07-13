Головне за ніч та ранок. Четвер, 13 липня

У ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

У результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищені, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.

Уночі 13 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Ворожі безпілотники заходили на столицю з різних напрямків. Сили ППО виявили і знищили у повітряному просторі Києва близько десятка ворожих цілей, повідомляють ДСНС України та КМВА. У Офісі генерального прокурора уточнили, що уламки впали в пʼяти районах міста. Поранені четверо людей, з них двох довелося госпіталізувати.

За даними міської влади, падіння уламків відбулося в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення) – госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятували одну людину.

Докладніше – в новині.

У Хмельницькій області протиповітряна оборона збила ворожу ракету.

Влучань не зафіксовано, постраждалих немає, повідомили в ОВА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, загинули та отримали поранення цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 13 липня Збройні сили знищили близько 236 040 російських загарбників, за минулу добу оборонці ліквідували близько 510 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби Росія атакувала 12 областей України. У Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській вночі працювала ППО, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська та Запорізька області.

Більше інформації – в новині.

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