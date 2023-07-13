Російський олігарх Володимир Лісін співпрацює з оборонним комплексом та в'язницями РФ, – Схеми

Російський виробник сталі ПАО "НЛМК" олігарха Володимира Лісіна, який не потрапив під санкції Заходу, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби та заводу, що розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляє видання Схеми (Радіо Свобода).

Згідно з даними сайту публічних закупівель РФ, НЛМК протягом 2022-2023 років щонайменше вісім разів перемагало у тендерах на постачання сталі для державних органів Росії. Сім із них – на постачання анізотропної та нізотропної сталі для колонії №1 в Костромській області. Колонія закупила сталі у підприємства Лісіна на суму 66,2 мільйона рублів (729 тисяч доларів). Восьмий державний тендер, який за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала компанія НЛМК, – на постачання ізотопної сталі для АО "Изумруд" (місто Владивосток, контролюється державним Росимуществом).

НЛМК поза конкурсною процедурою переміг у тендері, оголошеному Изумрудом 25 травня 2022 року. Предмет закупівлі – сталь нержавіюча в злитках або інших первинних формах та напівфабрикати з нержавіючої сталі. Завод Изумруд працює у військово-оборонному комплексі Росії. Розробляє системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БПЛА.

На початку 2023-го повноважний представник президента РФ Володимира Путіна на Далекому Сході Юрій Трутнєв офіційно відвідав Изумруд. Місцеві російські ЗМІ пишуть про Изумруд як про "системоутворююче підприємство, розробника та виробника радіолокаційних систем управління артилерійською зброєю на кораблях Військово-морського флоту Росії". А під час зустрічі із Трутнєвим "керівництво підприємства продемонструвало малогабаритну систему управління штатною артилерійською зброєю калібрів 5,45 – 12,7 по боротьбі з малогабаритними безпілотниками, а також двигун для великих БПЛА, та універсальну систему для скидання вибухівки, яка монтується безпосередньо на квадрокоптери".

У лютому 2023 року Изумруд потрапило під санкції Великої Британії, а в квітні – України.

У пресслужбі НЛМК журналістам повідомили, що костромська колонія є виробником електротехнічного обладнання для різного цивільного застосування, у тому числі мережевих та вимірювальних трансформаторів, світлодіодних світильників. Водночас Изумруд також є виробником побутових електроприладів, зокрема компресорів, зарядно-розрядних та комутаційних щитів. У компанії запевняють, що НЛМК постачав цій компанії відповідну сталь до травня 2022 року. Після включення Изумруду до списку санкцій Великої Британії, поставки не здійснювалися.

Раніше Схеми повідомляли, що в період із 2014 по 2019 роки НЛМК постачав сталь Науково-виробничому об'єднанню Електромашина, що виготовляє бойовий модуль Охотник. Електротехнічну сталь від НЛМК у 2017 році отримав Марійський машинобудівний завод, що працює над розробкою зенітних систем. Також НЛМК постачав електротехнічну сталь Інституту Забабахіна, що розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси, та держпідприємству Виробниче об'єднання Север (виробляє компоненти для ядерних боєприпасів). При цьому в НЛМК говорять, що не виготовляють продукцію, яка може використовуватись у військових цілях.

Нагадаємо, у листопаді минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав запровадити санкції щодо Володимира Лісіна через його зв’язки з російською ядерною програмою.

У квітні 2022 року Лісін розкритикував економічну політику уряду Росії. За його словами, західні санкції завдають значної шкоди економіці РФ, а урядові ініціативи тільки погіршують ситуацію.