Генпрокуратура заявила про викриття посадовця та спільників на заволодінні будівлями та укриттями держпідприємства в Києві

Всього організованою групою реалізовано 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м кв на суму 24 млн грн. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі.

Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття посадовця та восьми спільників на заволодінні будівлями та укриттями держпідприємства в Києві.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства та восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України.

За даними слідства, організували протиправну схему двоє жителів м. Києва. Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.

Інші учасники злочинної групи підробили документи від імені колишнього директора держпідприємства, які дозволяли відчужити державне майно.

На підставі цих документів державний реєстратор здійснив незаконне відчуження державних об’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

Всього організованою групою реалізовано 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м кв на суму 24 млн грн. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі.

На даний час на всі ці об’єкти нерухомості накладено арешт.

Підозрюваним інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, Кабмін призначив Камишіна координувати питання укриттів, а Кубраков очолить комісію з перевірки мостів. "Президент чітко поставив завдання – укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином", - заявив Денис Шмигаль.

До цього Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка. Також звільнив низку глав адміністрацій, а на деяких теж очікують догани.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ в Україні. Він зазначив, що комісії Міністерства внутрішніх справ разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. При цьому лише 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки.