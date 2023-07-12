Нідерланди допоможуть Україні з ППО та артилерією, а в серпні почнуть підготовку українських пілотів

Нідерланди почнуть підготовку українських пілотів уже цього серпня. Наближається і рішення про сучасну авіацію для України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі із головою уряду Нідерландів Марком Рютте. Український президент подякував Нідерландам за підтримку.

"Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії. Дякую за підтримку на шляху в НАТО – як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі", – зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський проводить на саміті НАТО у Вільнюсі двосторонні перемовини із союзниками. Уже відомо, що Німеччина надасть додаткові системи ППО Patriot та ракети до них, Австралія виділить новий оборонний пакет із 30 бронемашинами, Канада допоможе з бронетехнікою. Попереду – зустріч із президентом США.