Німеччина дає Україні додаткові пускові установки Patriot і ракети для них

Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них.

Відповідної домовленості досягли президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Також обговорили гарантії безпеки для України на шляху в НАТО, повідомив Зеленський.

"Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору! Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – зазначив президент.

На озброєнні німецьких збройних сил є зенітні комплекси Pаtriot у версіях PAC-2 та PAC-3, писав "Мілітарний". До боєкомплекту PAC-3 входять перехоплювачі M91, які здатні гарантовано збивати балістичні ракети.

Системи ППО Patriot, які додатково до вже наявних на озброєнні в Україні надасть Німеччина, є одними із найсучасніших і найпотужніших методів боротьби з повітряними атаками. Завдяки ним цієї весни українцям вперше вдалося збити гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал".

Компанія-розробник Raytheon Technologies зазначала, що вражена ефективність застосування українцями "Патріотів", повідомляв "Мілітарний".

Станом на 17 червня "Патріоти" збили в Україні вже 13 "Кинджалів" – ракет, які, як заявляла Росія, перехопити неможливо. Однак для захисту всіх міст та обʼєктів інфраструктури потрібна більша кількість сучасної ППО.