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Німеччина дає Україні додаткові пускові установки Patriot і ракети для них

Із канцлером ФРН також обговорили гарантії безпеки для України. 

Німеччина дає Україні додаткові пускові установки Patriot і ракети для них
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них. 

Відповідної домовленості досягли президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Також обговорили гарантії безпеки для України на шляху в НАТО, повідомив Зеленський

"Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору! Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", – зазначив президент. 

На озброєнні німецьких збройних сил є зенітні комплекси Pаtriot у версіях PAC-2 та PAC-3, писав "Мілітарний". До боєкомплекту PAC-3 входять перехоплювачі M91, які здатні гарантовано збивати балістичні ракети.

Системи ППО Patriot, які додатково до вже наявних на озброєнні в Україні надасть Німеччина, є одними із найсучасніших і найпотужніших методів боротьби з повітряними атаками. Завдяки ним цієї весни українцям вперше вдалося збити гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал". 

Компанія-розробник Raytheon Technologies зазначала, що вражена ефективність застосування українцями "Патріотів", повідомляв "Мілітарний"

Станом на 17 червня "Патріоти" збили в Україні вже 13 "Кинджалів" – ракет, які, як заявляла Росія, перехопити неможливо. Однак для захисту всіх міст та обʼєктів інфраструктури потрібна більша кількість сучасної ППО. 

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