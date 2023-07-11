Український консул в Ізраїлі допоміг громадянину, якого раніше зняли з рейсу, вирушити до своїх рідних

МЗС з’ясувало, що чоловік ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Тим не менш відомство зауважує, що права українського громадянина були порушені.

Український консул в Ізраїлі допоміг громадянину, якого раніше зняли з рейсу, вирушить до своїх рідних на батіківщину.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Ми розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому. Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, МЗС вважає, що права українського громадянина були порушені. Відомтсво очікує завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром.

Нагадаємо, угорська Wizz Air вибачилась за зняття українського громадянина з рейсу.