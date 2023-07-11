Міністр оборони України Олексій Резніков прибув на саміт НАТО у Вільнюсі, передає LRT.

У коментарі журналістам Резніков заявив, що підпише угоду зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню про підготовку пілотів винищувачів F-16.

Глава Міноборони України водночас відмовився обговорювати членство України у НАТО.

"Наша мета - повноправне членство", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії на саміт НАТО прибув і Президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно стало відомо, що в Румунії створять центр з навчання пілотів F-16. Про терміни навчання українських пілотів у цьому центрі наразі не повідомляється.

Тим часом очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що одна з країн-партнерів через помилку в розрахунках так і не почала навчання українських пілотів на F-16, хоча обіцяла почати це у червні.