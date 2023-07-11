Ексголові Верховному Суду Князєву продовжили перебування під вартою

Запобіжний захід передбачено до 8 вересня, якщо підозрюваний не внесе заставу в розмірі 75 млн грн.

Вищий антикорупційний суд залишив колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою до 8 вересня, якщо підозрюваний не внесе заставу в розмірі 75 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Якщо за Князєва заставу внесуть, він буде змушений здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у справі.

ЦПК зазначає, що під час розгляду справи стало відомо, що Антикорупційна прокуратура звернулася із запитами в межах міжнародно-правової допомоги до Польщі та Франції.

Водночас журналіст УП Михайло Ткач з посиланням на свої джерела повідомив, що олігарх Костянтин Жеваго розглядає можливість внесення застави за Князєва та адвоката Горецького.

"Причиною цього за твердженням співрозмовників став ультиматум Горецького, переданий через посередників Костянтину Жеваго. За словами джерела, Горецький попередив бізнесмена, що, в разі самоусунення останнього від вирішення питання про звільнення затриманих, у НАБУ, САП та ВАКС може опинитись набагато більше доказів протиправної діяльності керівництва групи компаній Ferrexpо", - йдеться в дописі Ткача у фейсбуці.

Нагадаємо, у травні НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – голову ВС Князєва та адвоката Горецького викрили на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

Наприкінці травня Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави ексголові Верховного Суду зі 107,3 до 75 мільйонів гривень. Відпустити Князєва з-під варти суд відмовився.