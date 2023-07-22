Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Зеленський звільнив Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко критикував "сарказм" президента
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів

Усіх працівників стратегічних об’єктів у Криму викликають на допит.

Окупанти підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів

Серед окупантів у Криму поширюються параноїдальні настрої, вони підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що після низки вибухів на Керченському мосту в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірку всіх критичних об'єктів на півострові.

За даними Центру нацспротиву, усіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони.

Крім того, окупанти "наполегливо рекомендують" працівникам доносити на тих, кого ті вважають нелояльними до окупаційної влади РФ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies