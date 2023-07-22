Окупанти підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів

Серед окупантів у Криму поширюються параноїдальні настрої, вони підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що після низки вибухів на Керченському мосту в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірку всіх критичних об'єктів на півострові.

За даними Центру нацспротиву, усіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони.

Крім того, окупанти "наполегливо рекомендують" працівникам доносити на тих, кого ті вважають нелояльними до окупаційної влади РФ.

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.