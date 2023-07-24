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Росіяни наростили інтенсивність обстрілів на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - Череватий

Було відбито 14 атак окупантів.

Російські окупанти наростили інтенсивність обстрілів на Куп'янсько-Лиманському напрямку і не полишають спроби прорвати українську оборону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог уже тривалий час намагається прорвати нашу оборону, і в останній тиждень він здійснив ескалацію, сподіваючись, що він, по-перше, прорве оборону там, вийде на річку Оскіл, і, по-друге, зможе відволікти сили та засоби нашого угрупування від поступального, але невпинного просування на Бахмутському напрямку. Ця доба була також дуже активною - 663 рази ворог бив по нас усіма видами артилерії", - розповів Череватий.

За його словами, було відбито 14 атак окупантів. Водночас ворог зазнає великих втрат.

"108 окупантів знищено, 185 поранено. Також знищено ворожий танк, дві бойові машини піхоти, бойову ремонтно-евакуаційну машину, легкий броньований тягач, також самохідний 270-мініметровий міномет "Тюльпан", 82-мм міномет, а також безпілотник і склад із боєприпасами", - повідомив речник.

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Нагадаємо, що 24 липня унаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.

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