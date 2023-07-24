"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій", - зауважив Президент.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій", - зауважив Президент.

За словами Зеленського, неприпустима ситуація блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження.

"Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме", - додав Президент.

Нагадаємо, після того, як закінчився термін дії "зернової угоди", Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили морський експорт і безпеку портів. Згодом Президент скоординував зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та ініціював скликання Ради "Україна-НАТО" щодо "зернового коридору".