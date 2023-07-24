Росіяни розміщують боєприпаси у підвалах багатоповерхівок на окупованих територіях, − Центр нацспротиву

Росіяни масово розміщують склади боєприпасів у підвалах цивільних приміщень на окупованих територіях України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Російська армія використовує для цієї потреби як підвали адміністративних приміщень, так і житлових багатоповерхівок.

“Таким чином російські військові вчергове використовують місцевих мешканців як живий щит”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, на окупованих територіях росіяни перейшли на новий етап фільтрації – карають за архівні фото і музику.