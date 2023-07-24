Наші захисники за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищили техніку російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"3 танки та 1 ворожа БМП - результат бойової роботи розрахунку "Стугна-П"", - зазначили військові.

"Стугна-П" - це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Він призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і вертольоти.

Нагадаємо, що упродовж 17-24 липня завдяки безпілотникам Армії дронів вдалося знищити 101 одиницю техніки росіян.