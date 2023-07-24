Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов

"Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", – повідомили в СБУ. Заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки ворога і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Докази знайдено і вилучено.

За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, народним обранцем від колишньої ОПЗЖ, якому сьогодні оголосили підозру в державній зраді , є Олександр Пономарьов. Слідство встановило, що нардеп працював на Росію, фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

ЗАГАДКОВЕ ВИКРАДЕННЯ

У березні 2022 року Бердянська міська рада та низка місцевих підприємств повідомили про викрадення російськими військовими народного депутата Олександра Пономарьова, який нібито відмовився співпрацювати з окупантами, а так звана прокуратура "днр" проводила "розслідування".

Пізніше одна з депутаток міськради повідомила, що Пономарьова доправили до реанімації бердянської міської лікарні. Варто зазначити, що в Бердянську Пономарьова називали "тіньовим господарем міста" та "місцевим феодалом".

Через деякий час поширилася інформація, що Пономарьов перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Однак згодом він начебто нічого не сталося, увійшов до переліку депутатів у новоствореній групі ПЗЖМ (Платформа за життя і мир), сформованій після заборони ОПЗЖ як проросійської.

У січні 2023-го Пономарьова та ще декількох нардепів від колишньої ОПЗЖ вирішили достроково позбавити мандатів, однак так і не позбавили.

ВІД СЛЮСАРЯ ДО ДОЦЕНТА

Шлях Олександра Пономарьова у велику політику був багатетапним.

Із 1998 до 2012 року він обіймав посаду голови правління ПрАТ "Бердянський райагропостач". До того працював техніком з поточного ремонту та обслуговування радіообладнання на комунальному підприємстві, контролером автотранспорту та слюсарем механоскладальних робіт на заводі.

Здобув вищу освіту, закінчивши факультет електронної техніки Запорізького національного технічного університету та Академію управління та інформаційних технологій ЗНТУ за спеціальністю "менеджмент", а також ступінь кандидата економічних наук і звання доцента.

До Запорізької обласної ради вперше обрався 2002 року. Безуспішно балотувався до Верховної Ради 4 скликання (як безпартійний самовисуванець за 80 округом Запорізької області) та 6 скликання (від Соціалістичної партії за номером 72 у списку як безпартійний). З третього разу пощастило – був обраний народним депутатом 7 скликання як безпартійний самовисуванець. До червня 2014 року перебував у фракції "Партії регіонів", потім перейшов до депутатської групи "За мир та стабільність".

16 січня 2014 року Пономарьов голосував за горезвісні диктаторські закони, які обмежували права і свободи громадян.

У 2014 році обрався народним депутатом 8 скликання за 78 округом (Запорізька область) як безпартійний самовисуванець, входив до депутатської групи "Воля Народу", був головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету ВР з питань транспорту.

До Верховної Ради 9 скликання обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя" як безпартійний мажоритарник. У серпні 2020 року став одним із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства, внаслідок якого КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Олександр Пономарьов з 24 лютого по 1 червня 2022 року пропустив всі засідання ради під час війни, щодо яких є дані, окрім голосування 24 лютого за воєнний стан.

ФІГУРАНТ СКАНДАЛІВ

Зокрема в лютому 2018 року Пономарьов потрапив у скандал, вирвавши телефони з рук журналістів Івана Марусенка і Михайла Криворучкіна прямо в кулуарах парламенту. У травні Генеральна прокуратура внесла до Верховної Ради подання на притягнення його до кримінальної відповідальності. У червні на засіданні регламентного комітету Пономарьов заявив, що журналісти перед тим, як він відібрав у них телефони, займалися провокацією і хамством.

У травні 2020-го ДБР закрило кримінальне провадження проти нардепа від за фактом перешкоджання роботі двох журналістів.

"Кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності журналістів було відкрито того ж дня. Навіть тодішній Генпрокурор Юрій Луценко побачив склад злочину в діях депутата Пономарьова і, особисто виступаючи на Комітеті ВР, годину доводив факт порушення закону з боку депутата, спираючись не тільки на українське законодавство, але і на практику Європейського Суду. Але справа з різних причин затягнулася на два роки, і на початку цього року була передана в ДБР, як тепер виявляється, виключно з метою закрити її", – пояснював тоді один із постраждалих журналістів Іван Марусенко.

За його словами, слідчий ДБР Амелін вирішив, що нардепа знімали під час приватної бесіди з його колегою. Насправді парламентарії розмовляли про те, що "депутат Сергій Соболєв з трибуни Верховної Ради звинуватив депутата Пономарьова в незаконних діях, а фактично в диверсії проти української армії".

У липні 2019 Національна поліція вручила Пономарьову повістку на допит як свідка у справі про вбивство бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка, яке сталося 31 липня 2018 року.

Розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка завершилося 1 липня, розслідування щодо замовників убивства було виділене в окреме провадження. У рамках цього провадження працівники Головного слідчого управління і вручили повістку депутатові.

"Наскільки мені відомо, за однією з версій слідства, Олександр Пономарьов разом зі ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим (БПП) можуть підозрюватися в причетності до замовлення вбивства Віталія Олешка. Обидва депутати тепер балотуються по мажоритарних округах у Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа за життя»”, – писав тоді у фейсбуці народний депутат Мустафа Найєм.

У грудні 2021 року журналісти "Схем" встановили, що Олександр Пономарьов має російський паспорт.

У коментарі "Схемам" нардеп не одразу визнав наявність російського паспорта, а коли його приперли до стінки доказами, не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на отримання російського громадянства та заявив, нібито російським паспортом "ні разу не користувався", що теж виявилося брехнею.

Чим закінчиться справа проти Пономарьова цього разу?