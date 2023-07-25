ЗСУ просунулися на 750 метрів в районі Старомайорська на Донеччині

Українським військовим на півдні Донеччини вдалося просунутися на 750 метрів вглиб в районі Старомайорська та на 500 метрів уздовж лінії фронту.

Про це повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"В результаті наступальних дій українські війська мають менші втрати в особовому складі та військовій техніці і майні. Тобто в окупаційної армії, що перебуває в обороні, значно більші втрати, незважаючи на мінно-вибухові загородження та тотальне мінування", - сказав він.

За словами речника, протягом доби у ході наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ситуація без змін - українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах та б’ють по ворожих цілях. Водночас, на Бердянському напрямку у районі Старомайорського українським захисникам вдалося просунутися вздовж лінії фронту на відстані від 500 метрів та у глибину противника - до 750 метрів.

Раніше повідомлялось, що у ході наступальної операції на Бердянському напрямку Сили оборони мали успіх та просунулись у глибину противника на відстань від 350 метрів до 1,4 кілометри.

Також українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території.