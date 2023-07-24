​Українські війська звільнили близько 35 кв. км території на Бахмутському напрямку, – Маляр

Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

Вона також зазначила, що за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько чотирьох кв. км.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

На півдні за час наступу оборонці звільнили 192 квадратні кілометри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступальні дії північніше і південніше Бахмута. На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень. Також Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямку.