Сили ППО збили "Шахед" на Сумщині

Про постраждалих не повідомляється.

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник "Шахед" у небі над Сумщиною.

Про це повідомила Сумська ОВА у Телеграмі.

"У небі над Сумщиною силами ППО було знищено ворожий «Шахед»" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ворог обстріляв чотири громади Сумщини. Обійшлося без жертв та руйнувань.

22 липня близько 14:30 ворог за допомогою дрона скинув вибуховий пристрій на цивільні обʼєкти в центрі м. Середина-Буда Сумської області. Внаслідок атаки ворога отримали поранення двоє чоловіків.

Вранці 22 липня на Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені. Також зазнали руйнувань будинки і об'єкти цивільної інфраструктури.