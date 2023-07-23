Головне за день. Неділя, 23 липня

Наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу, 27 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 515-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 27 бойових зіткнень.

Ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 липня – в нашій новині.

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру на Донеччині. Внаслідок обстрілів є влучання у Палац культури, який був гуманітарним штабом і місцем надання медичної допомоги, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, будівля палацу зайнялася, на місце вирушили працівники ДСНС. Проте обстріли росіян не припинялися, тому рятувальники були вимушені припинити роботу.

"Будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання", – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв.

Після нічного обстрілу росіянами Одеси постраждала будівля консульства Греції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. “Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю”, − нагадав очільник країни.

Унаслідок нічного обстрілу Одеси, за попередніми оцінками, пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Серед них – пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси” та його буферної зони. Перелік – у нашій новині.

МКІП також готує відповідні звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) засудила атаку росіян проти культурної спадщини в Одесі, включно з об'єктами Всесвітньої спадщини, йдеться у пресрелізі організації.

“ЮНЕСКО глибоко занепокоєна та найрішучішим чином засуджує жорстокі удари, здійснені російськими військами, внаслідок яких пошкоджено численні культурні об’єкти у центрі Одеси, де розташований об’єкт Всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси””, − зазначено у повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджено низку важливих культурних об’єктів, зокрема Спасо-Преображенський собор, перший і найвизначніший православний храм Одеси, побудований у 1794 році. Цей ворожий акт стався лише через декілька днів після бомбардувань, які пошкодили багато об’єктів культурної спадщини у Львові та Одесі на територіях, які охороняються Конвенцією про охорону всесвітньої культурної й природної спадщини.

“Ці жахливі руйнування свідчать про ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цю атаку проти культури та закликаю Російську Федерацію вжити реальних дій для дотримання своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року”, – заявила Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

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