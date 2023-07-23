Окупанти сьогодні двічі обстрілювали Дніпропетровщину

Нагадаємо, вночі 23 липня російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та місто Нікополь Дніпропетровської області.

“В інших громадах області було спокійно”, − додав Лукашук.

Обійшлося без жертв та поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies