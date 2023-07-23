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Окупанти сьогодні двічі обстрілювали Дніпропетровщину

Обійшлося без жертв. 

Окупанти сьогодні двічі обстрілювали Дніпропетровщину
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

У неділю, 23 липня російська армія двічі обстріляла Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ворог здійснив артилерійський обстріл Марганецької громади Нікопольського району.

По обіді росіяни атакували Великомихайлівську громаду Синельниківського району. 

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Обійшлося без жертв та поранених. 

“В інших громадах області було спокійно”, − додав Лукашук.

Нагадаємо, вночі 23 липня російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та місто Нікополь Дніпропетровської області.

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