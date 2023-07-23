В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю, патрульні його затримали.

Про це повідомили у Патрульній поліції області.

Учора ввечері патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Очевидці події розповіли, що чоловік зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю.

Одесит на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Очевидці викликали поліцію.

Оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим.

Нагадаємо, прапори України з Бахмута та Гостомеля продали на аукціоні в Нью Йорку за 500 000 доларів.