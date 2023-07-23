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Окупанти пошкодили в Одесі щонайменше 25 пам’яток архітектури

Серед них є будівлі XIX сторіччя.

Окупанти пошкодили в Одесі щонайменше 25 пам’яток архітектури
Фото: Костянтин Ліберов

Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкоджено російськими окупантами за ніч 23 липня в Одесі.

Про це у Телеграмі написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя: 

  • Будинок Чижевича 
  • Будинок Папудової
  • Будинок Заблудовського
  • Будинок Гагаріна
  • Будинок Януша
  • Будинок Жданової
  • Будинок Рассель дель Турко
  • Будинок Масса
  • Особняк Манук-Бея
  • Будинок Ковалевського
  • Будинок Порро
  • Будинок Машевського та інші.

Документування злочинів терористів продовжується, на місцях працюють експерти.

Фото: Костянтин Ліберов

Фото: Костянтин Ліберов

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

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