Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкоджено російськими окупантами за ніч 23 липня в Одесі.
Про це у Телеграмі написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:
- Будинок Чижевича
- Будинок Папудової
- Будинок Заблудовського
- Будинок Гагаріна
- Будинок Януша
- Будинок Жданової
- Будинок Рассель дель Турко
- Будинок Масса
- Особняк Манук-Бея
- Будинок Ковалевського
- Будинок Порро
- Будинок Машевського та інші.
Документування злочинів терористів продовжується, на місцях працюють експерти.
Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.
Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.