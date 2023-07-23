Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкоджено російськими окупантами за ніч 23 липня в Одесі.

Про це у Телеграмі написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:

Будинок Чижевича

Будинок Папудової

Будинок Заблудовського

Будинок Гагаріна

Будинок Януша

Будинок Жданової

Будинок Рассель дель Турко

Будинок Масса

Особняк Манук-Бея

Будинок Ковалевського

Будинок Порро

Будинок Машевського та інші.

Документування злочинів терористів продовжується, на місцях працюють експерти.

Фото: Костянтин Ліберов

Фото: Костянтин Ліберов

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.