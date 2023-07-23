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Росіяни селять на окупованих територіях своїх будівельників, - ЦНС

Кремль проводить політику по заміщенню місцевого населення своїм власним, що відповідає ознакам геноциду.

Росіяни селять на окупованих територіях своїх будівельників, - ЦНС
Фото: Скріншот з відео

Росіяни продовжують заселяти своїх та білоруських заробітчан на тимчасово окуповані території України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що на тимчасово окуповані території прибувають не лише російські силовики та чиновники, а й багато заробітчан, яких наймають на будівельні роботи, оскільки місцеві мешканці відмовляються працювати на ворога. Так наймають не лише росіян, а й громадян Білорусі та інших країн.

Заробітчани та держслужбовці, що прибувають на тимчасово окуповані території, привозять із собою сім'ї. Через це в окупованих регіонах зросли ціни на житло. Водночас громадян України при цьому депортують або ж змушують "прийняти російську ідентичність".

"Таким чином Кремль проводить політику по заміщенню місцевого населення своїм власним, лояльним до РФ. Ця політика відповідає всім ознакам геноциду, як це визначено у міжнародному праві", - наголошують у Центрі нацспротиву.

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Нагадаємо, що у травні повідомлялось, що громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будують фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Херсонській області та Маріуполі.

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