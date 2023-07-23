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Україні потрібно більше систем ППО, - Зеленський

Президент нагадав, що завдяки західним системам ППО вдається збивати нові російські ракети.

Україні потрібно більше систем ППО, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україні потрібно мати більше систем ППО, щоб створити повноцінний повітряний щит та зупинити російський терор.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі. 

"Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор. Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів", - ідеться у дописі. 

Але, додає Зеленський, для всієї української території, для всіх міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони.

"Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо!" - резюмував він. 

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

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