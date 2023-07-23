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У Росії триває мобілізація, - ГУР

Представник ГУР наголосив, що плани Росії щодо окупації України не змінилися.

У Росії триває мобілізація, - ГУР
Скібіцький
Фото: УП

Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності.

Про це заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький сказав у інтерв'ю "Ми - Україна".

Скібіцький розповів, що мобілізація у РФ триває, а також наголосив, що Росія може її використати, не зважаючи на негативні наслідки для промисловості.

"Без особливого рекламування, але мобілізація у РФ триває. Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є, і якщо буде необхідно, вони його використають, незважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії", - пояснив він.

Представник ГУР наголосив, що плани Росії щодо України не змінилися.

"Плани прості: контроль над нашою територією, нашою державою і позбавлення нашого народу держави", - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що багато мешканців РФ підтримують війну.

"Соціологічні дослідження на території РФ підтверджують, що населення ці дії, на жаль, підтримує. Дуже великий відсоток виступає за те, щоб війна була продовжена", - пояснив Скібіцький.

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Нагадаємо, що у травні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації. 

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