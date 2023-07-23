У Маріуполі помітили дві великі колони з військовою технікою росіян

Серед них були вантажівки та паливозаправники.

У неділю, 23 липня, ворог у Маріуполі вдався до найактивнішого перекидання особового складу та озброєння.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує 24 канал.

23 липня у місті помітили 2 колони по 30 машин загарбників. Загалом це 60 одиниць, серед яких вантажівки та паливозаправники. До того ж ворог перекидає й особовий склад. Російські солдати тягнуть за собою гармати типу "Рапіра". Це є досить великим перекиданням техніки. Такого не було вже давно у місті.

"Можливо це накопичення техніки і росіяни завозять резерви на табори. Можливо це йде поповнення на якусь ділянку фронту", – припустив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, що 21 липня у Маріуполі знищено склад з боєприпасами окупантів.