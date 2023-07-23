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Україна відвоювала половину території, яку захопила РФ, − Блінкен

Однак Київ зіткнувся з “дуже важкою боротьбою”, щоб повернути більше.

Україна відвоювала половину території, яку захопила РФ, − Блінкен
Фото: EPA/UPG

Україна відвоювала половину території, яку Росія захопила з початку під час свого вторгнення.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

Однак Київ зіткнувся з “дуже важкою боротьбою”, щоб повернути більше.

“Це ще відносно початкові дні контрнаступу. Це важко”, − сказав він.

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Блінкен додав, що контрнаступ не розгорнеться протягом наступного тижня чи двох, а мова йде про кілька місяців.

“Надії на те, що Україна зможе швидко очистити свою територію від сил Москви після початку літнього контрнаступу, згасають, оскільки війська Києва намагаються прорвати міцно укріплені позиції Росії на півдні та сході країни”, − зазначає видання.

Наприкінці минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес проти російських військ був “повільнішим, ніж хотілося б”, але Київ не змусять його прискорити.

Нагадаємо, Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні "все, що потрібно", для його успіху.

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