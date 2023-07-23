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У понеділок в Україні температура сягне +32

Дощів не прогнозують.

У понеділок в Україні температура сягне +32

У понеділок, 24 липня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Опади не очікуються.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°; вдень 24-29°, на Закарпатті та півдні країни до 32°.

У Київській області температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у столиці вночі 15-17°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27-29°.

Нагадаємо, в ООН попереджають про ризик серцевих нападів і смертей через посилення спеки.

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