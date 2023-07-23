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Мапу розділеної Росії з кабінету Буданова продалина аукціоні за 14 млн грн

Кошти підуть на пʼять комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Мапу розділеної Росії з кабінету Буданова продалина аукціоні за 14 млн грн

Мапу розділеної території Росії з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова продали за 14 млн грн на аукціоні.

Аукціон провів сьогодні Благодійний Фонд Сергія Притули у межах мегазбору “Виявляємо − знищуємо!” на пʼять комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР, повідомила пресслужба фонду.

Початкова ставка була 400 тис. грн. До фінальної боротьби за понад годину аукціону дійшли два учасники. На останніх секундах Михайло, підприємець з Києва, виборов перемогу зі ставкою 14 млн грн.

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“Дякуємо Михайлу за вклад в контрактування комплексів, на які ми збираємо. Ви щойно власноруч закрили понад 10 відсотків цього збору, за що вам величезна подяка та низький уклін. Хочу також подякувати кожному, хто долучився до цього аукціону”, − сказав засновник фонду, волонтер Сергій Притула. 

Закуплять п'ять комплексів БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів Головного Управління Розвідки. До складу п’яти комплексів входить 15 бортів та 5 наземних станцій керування. Збір триває. Наразі зібрано на три з пʼяти комплексів. 

“Також серед усіх учасників мегазбору розіграють дві марки “Перший день” та два запрошення на Парад Перемоги у Севастополі з автографом Кирила Буданова. А той, хто зробить найбільший донат, отримає особистий шолом керівника ГУР з його підписом”, − йдеться у пресрелізі.

Зазначимо, наприкінці 2022 року карту вперше помітили журналісти під час інтерв’ю в кабінеті генерала Кирила Буданова. Вона зʼявилася в російських пропагандистських сюжетах, а сам власник неодноразово отримував запитання про неї на інтервʼю. Згідно з картою, Росія може поділитися на декілька держав – власне РФ, Центральноазійську республіку. Курська та Білгородська області можуть відійти Україні, Калінінградська – Німеччині, Карелія – Фінляндії, а Курильські острови – Японії. Ще частина території може відійти Китаю.

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