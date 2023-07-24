“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Епіфаній: Спасо-Преображенський собор в Одесі поповнив список із кількасот храмів, які знищила Росія
Епіфаній: Спасо-Преображенський собор в Одесі поповнив список із кількасот храмів, які знищила Росія
Колишнього одеського воєнкома Борисова збираються оголосити в розшук, - Офіс генпрокурора
Колишнього одеського воєнкома Борисова збираються оголосити в розшук, - Офіс генпрокурора
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
МВС оголосило в розшук мера Рахова
МВС оголосило в розшук мера Рахова
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу ЗСУ знищили ще 660 російських окупантів, 11 танків та 9 крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 242 620 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 660 російських окупантів, 11 танків та 9 крилатих ракет
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 242 620 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 242620 (+660) осіб ліквідовано
  • танків - 4162 (+11)
  • бойових броньованих машин - 8118 (+13)
  • артилерійських систем - 4675 (+17)
  • РСЗВ - 697 (+0)
  • засоби ППО - 452 (+1)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5)
  • крилаті ракети - 1307 (+9)
  • кораблі / катери -  18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10)
  • спеціальна техніка -  698 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, командний пункт, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies