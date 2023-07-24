За минулу добу ЗСУ знищили ще 660 російських окупантів, 11 танків та 9 крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 242 620 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 242 620 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 242620 (+660) осіб ліквідовано

танків - 4162 (+11)

бойових броньованих машин - 8118 (+13)

артилерійських систем - 4675 (+17)

РСЗВ - 697 (+0)

засоби ППО - 452 (+1)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5)

крилаті ракети - 1307 (+9)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10)

спеціальна техніка - 698 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, командний пункт, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.