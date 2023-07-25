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Заступниця міністра оборони розповіла про співвідношення втрат на різних напрямках наступу

Ганна Маляр зауважила, що за час наступу захисники України здійснили військові дива, які війдуть у підручники.

Заступниця міністра оборони розповіла про співвідношення втрат на різних напрямках наступу
Фото: скріншот

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що втрати української армії в рази менші, ніж у російської, що каже про високу майстерність українських військових. 

Про це Ганна Маляр повідомила в ефірі телеканалу 1+1. 

“За час наступу наші оборонці здійснили військові дива, які війдуть у підручники: наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки. Разом з тим, наші війська просуваються”, – сказала заступниця міністра. 

Вона зазначила, що питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що українські бійці  рухаюь в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців. 

Друге військове диво, яке відзначила Ганна Маляр, це те, що кількість загиблих серез українських військових на напрямках наступу значно менша, ніж у ворога: на Бахмутському гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському – у 5,3 рази менше. Маляр зауважила, що це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Нагадаємо, за добу Сили оборони ліквідували ще 600 окупантів, знищено танки і бойові машини. З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових.

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