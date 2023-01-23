Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів.

Про це LB.ua повідомили джерела в парламенті.

Як відомо, стаття 81., пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

"Найближчим часом очікуємо на новий Указ (президента) про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів", - зазначило джерело.

За його словами, йдеться про наступних депутатів:

"Далі - за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їх повноважень, як це вже було у січні", - прогнозують у Верховній Раді.

Під час засідання 13 січня Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Крім цього депутати задовольнили заяву ще одного нардепа – Андрія Аксьонова – про добровільну відмову від мандату. На момент обрання нардепом Аксьонов мав російський паспорт. Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів.

Зазначимо, що нардеп Олександр Пономарьов, який після російського вторгнення залишався в Бердянську, а потім виїхав в Крим, 19 січня несподівано з’явився у Раді. Поява Пономарьова здивувала багатьох колег, бо раніше була інформація, що він тривалий час знаходився на території, підконтрольній російським загарбникам.

А ще в грудні 2021 року з’явилася інформація, що Пономарьов – громадянин Росії. Підтвердження цієї інформації «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) отримали одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи "Роспаспорт".

Щодо депутатки Королевської, то LB.ua писав про те, як 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї. Також вона володіє будинком і земельною ділянкою в Росії з 2005 року. Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"/

Юрій Солод - чоловік Королевської. За даними ЗМІ, вони виїхали з країни на початку лютого.

Підсанкційний депутат Олег Волошин, як повідомляли ЗМІ, утік з України ще за 10 днів до повномасштабної війни.

Докладніше про те, чи є конституційний спосіб вигнати з парламенту нардепів від колишньої ОПЗЖ, читайте в матеріалі LB.ua "Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви".