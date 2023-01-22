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Ердоган назвав дату проведення виборів президента у Туреччині

Уряд країни запропонував перенести вибори у вересні минулого року.

Ердоган назвав дату проведення виборів президента у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Вибори президента та парламентські перегони в Туреччині відбудуться 14 травня нинішнього року.

Про це повідомив чинний глава держави Реджеп Ердоган під час виступу, який транслював телеканал TRT.

“Закликаю представників нашої молоді, які вперше візьмуть участь у виборах, зробити правильний вибір під час голосування”, – сказав Ердоган під час зустрічі з молоддю в провінції Бурса.

 

Нагадаємо, уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року. Цю ідею підтримала опозиція.

До слова, Туреччина підтримала мирний план президента Володимира Зеленського. 

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