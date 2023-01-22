США звинувачують двох бізнесменів у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха Вексельберга

США звинувачують російського і британського бізнесменів Владислава Осипова та Річарда Мастерса у сприянні ухилянню від санкцій та відмиванні грошей.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів.

Їх звинувачують у спробі вивести з-під санкцій яхту “Tango” вартістю 90 млн доларів. Яхта належить російському олігарху, засновнику групи компаній “Ренова” Віктору Вексельбергу, який перебуває під санкціями.

Обвинувальні акти розпечатали 20 січня в Окружному суді США округу Колумбія.

“Підсудних звинувачують у змові з метою обману Сполучених Штатів та скоєнні злочинів проти Сполучених Штатів, порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та відмиванні грошей”, – зазначили у відомстві.

“Ті, хто сприяє ухиленню від санкцій, дозволяють олігархам, які підтримують режим Володимира Путіна, зневажати закони США. Сполучені Штати не допустять маніпулювання чи обману своїх фінансових установ та осіб для отримання вигоди тими, хто підтримує незаконну війну”, – підкреслив прокурор США в окрузі Колумбія Меттью М. Грейвс.

Проти Вексельберга США ввели санкції у квітні 2018 року. Осипов та Мастерс, використовуючи американські компанії та фінансову систему США, намагалися приховати причетність Вексельберга до “Tango”.

Осипов, співробітник Вексельберга, керував нерухомістю яхти і розробив складну структуру підставних компаній, щоб приховати право власності Вексельберга на яхту.

Мастерс керував компанією з управління яхтами в Іспанії. Після того, як Вексельберг потрапив під санкції, компанія Мастерса почала управляти Tango і вступила в змову, щоб уникнути санкцій США. Британець також вигадав для яхти фальшеве ім’я – “Фанта”, щоб обходити обмеження.

“Унаслідок цього заплутування фінансові установи США обробили транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансової операції”, – зазначили у Мін’юсті.

4 квітня 2022 року правоохоронні органи Іспанії виконали постанову іспанського суду про замороження "Tango".

Нагадаємо, Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.