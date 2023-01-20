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Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють Leopard 2

Польський міністр оборони заявив, що вони "послідовно зміцнюють коаліцію".

Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють Leopard 2
Фото: EPA/UPG

Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють танками Leopard 2, повідомляє CNN.

Попри те, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення цих танків в Україну, польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив - сподівається створити коаліцію держав, у яких є Leopard 2, щоби відправити їх до нашої держави. Наразі таких країн налічується 15.

Блащак додав, що сторони "послідовно зміцнюють цю коаліцію".

Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.

Тим часом у Німеччині тривають протести на підтримку надання Україні танків.

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