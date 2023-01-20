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У Німеччині тривають протести на підтримку надання Україні танків Leopard 2

Так люди відреагували на небажання уряду Олафа Шольца відправити техніку, яку потребує наша держава у війні з Росією.

У Німеччині тривають протести на підтримку надання Україні танків Leopard 2
Фото: Twitter/olexander scherba

У Німеччині розпочалися протести на підтримку передачі танків Leopard 2 Україні.

Протестувальники, серед яких як німці, так і українці, зібралися перед урядовою будівлею. Люди вийшли з плакатами #FreeTheLeopards, Save Ukraine.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України. До цього міністр оборони ФРН заявив, що його країна готова прискорити просування питання щодо надання Україні танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

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