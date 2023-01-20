Так люди відреагували на небажання уряду Олафа Шольца відправити техніку, яку потребує наша держава у війні з Росією.

У Німеччині розпочалися протести на підтримку передачі танків Leopard 2 Україні.

Протестувальники, серед яких як німці, так і українці, зібралися перед урядовою будівлею. Люди вийшли з плакатами #FreeTheLeopards, Save Ukraine.

Immer wieder hieß es heute, Scholz stehe zunehmend unter Druck. Hier kann man es wirklich spüren @VitscheBerlin pic.twitter.com/zNX3msAkhp — Elizabeth Rushton 🇺🇦 (@emrshtn) January 20, 2023

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України. До цього міністр оборони ФРН заявив, що його країна готова прискорити просування питання щодо надання Україні танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.