В Україні розпочали свою дипломатичну місію посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії.

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

"Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами державою-терористом. Цінуємо вашу солідарність", - зазначив Президент.

Вірчі грамоти вручили нові посли Кіпру Міхаліс Захаріоглу, Австрії Арад Бенкьо, Фінляндії Яакко Лехтовірта та Лівії Осама Аблгасем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що своє посольство у нашій державі відкриє Албанія. А Туреччина відкриє почесне консульство у Львові.