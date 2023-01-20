Порошенко сподівається, що за результатами “Рамштайну” Україні нададуть тягачі Oshkosh

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко побував в артилерійській бригаді на Донеччині, яка отримала один з тягачів «Oshkosh», які Порошенко купив з волонтерами ГО «Справа громад».

Військові кажуть: раніше гаубиці перевозили з допомогою вітчизняних вантажівок, але їхня швидкість і вантажопідйомність удвічі менша, ніж в американських велетнів. Тепер артилерійські установки можна значно швидше доставляти в необхідну точку фронту.

«Вага самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze PzH2000 62 тони. Везти такого монстра по полю раніше було неможливим, тільки по асфальту. Але з нашим Oshkosh M1070 ситуація кардинально змінюється. Цьому велетню під силу все – від німецьких Panzerhaubitze PzH2000 до польських Krab», – пояснює Порошенко.

Петро Порошенко зазначив, що за підсумками сьогоднішнього засідання у форматі Рамштайн очікує, що союзники нададуть Україні не лише бронетехніку, а й два десятка подібних тягачів.

«Ми очікуємо, що за підсумками Рамштайну, який відбувається сьогодні, буде прийнято рішення Сполученими Штатами Америки доставити 20-22 «Oshkosh». Але ми привезли їх першими, з ліцензіями. Вже відремонтовані, там змінені ремені, гумово-технічні вироби, акумулятори, зроблене технічне обслуговування», – нагадав експрезидент.

«Вони здатні перевозити велику кількість артилерії, яку зараз теж в результаті Рамштайну буде поставлено. Це буде більше 1000 бойових броньованих машин. Ми очікуємо певну кількість танків. Я дуже сподіваюся, що вона не буде символічною. Ми очікуємо артилерію. Ми очікуємо системи залпового вогню разом з боєприпасами. Для наших артилеристів ми очікуємо високоточні боєприпаси», – пояснює Порошенко.



За його словами, є також домовленість організувати збір коштів на Poseidon для 43-ї бригади.

«Бійці бригади будуть відправлені на навчання і зможуть уже більш точно, більш якісно, з кращою оптикою, з кращим «теплом» не просто отримувати координати, а Poseidon буде висіти над ціллю до тих пір поки, ціль не буде вражена. І буде мати гарантоване підтвердження знищення цілі нашими найкращими в світі артилеристами», – пояснив Порошенко.