Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard і різні види боєприпасів

Ще чотири танки перебувають на шляху до Польщі.

Вранці 24 липня Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard, "швидких", броньованих авто, вантажівок та різні види боєприпасів.

Про це йдеться на сайті іспанського Міністерства оборони.

"Інші чотири Leopard 2A4, передані урядом Іспанії, вже вилетіли із Сантандера до Польщі. Учора польовий шпиталь прибув до Польщі", - повідомили у відомстві.

Нині з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, яке прямувало в Україну. Очікується, що всі матеріали можуть бути доставлені ЗСУ на початку серпня.

Серед військової допомоги, як уточнили в міністерстві, чотири танки, десять бронеавтомобілів ТОА М-113 (три з них - для Держприкордонслужби), для ЗСУ), один багатоцільовий броньований автомобіль (для прикордонників), три цивільні автомобілі швидкої допомоги і один броньований автомобіль. швидкої допомоги для прикордонників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія передасть Україні чотири танки Leopard 2 та партію бронемашин.

На початку липня прем'єр Іспанії Педро Санчес, який перебував із візитом у Києві, оголосив про новий пакет допомоги нашій державі на 55 млн євро.