З початку року в Україні згоріли землі площею як Івано-Франківськ

У 90% випадків причиною займання є людська недбалість.

З початку року в екосистемах України зайнялося 10 488 пожеж.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У вогні згоріло приблизно 85 квадратних кілометрів відкритих територій – це як площа Івано-Франківська.

“Щодня гине наша унікальна флора і фауна. Рятувальники ДСНС невпинно ліквідовують займання, залучено колосальні матеріальні та технічні ресурси”, − зазначають надзвичайники.

У 90% випадків причина виникнення пожеж на відкритих територіях − людська недбалість.

Нагадаємо, унаслідок спалювання сухостою з початку 2023 року згоріли майже 8 тис. гектарів землі, заживо спалено тисячі диких тварин, завдано колосальні матеріальні збитки і залучено значні людські та технічні ресурси.