Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.

Про це повідомив у Телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

"В Маріуполі окупанти замінували всі мости та облаштували оборонні споруди біля кожного. Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до битви за Маріуполь", - зазначив він.

Нагадаємо, що 21 липня у Маріуполі знищено склад з боєприпасами окупантів.