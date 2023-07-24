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Росіяни замінували мости у Маріуполі

Тепер прохід мостами обмежено.

Росіяни замінували мости у Маріуполі

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.

Про це повідомив у Телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

"В Маріуполі окупанти замінували всі мости та облаштували оборонні споруди біля кожного. Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до битви за Маріуполь", - зазначив він.

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Нагадаємо, що 21 липня у Маріуполі знищено склад з боєприпасами окупантів.

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