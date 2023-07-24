Зеленський оприлюднив подробиці засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський озвучив основні питання, які розглядали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача 24 липня.
Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.
Серед ключових тем - актуальна ситуація та планування наступальних і оборонних дій українських Сил оборони, відповідь на російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині і розблокування Чорного моря для роботи "зернового коридору".
На Ставці заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військо Олександра Сирського, командувач ОСУВ “Таврія” Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова і віце-прем’єра Олександра Кубракова.
"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент провів нині також нараду щодо експорту української агропродукції. Ситуація складна через те, що Росія вийшла із "зернової угоди" і почала атакувати портову інфраструктуру України - під удар цієї ночі потрапив порт "Рені" на Одещині. З цього приводу, до речі, вже відреагував президент Румунії.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала половину території, яку Росія захопила з початку під час свого вторгнення.