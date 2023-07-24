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Зеленський оприлюднив подробиці засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Йшлося, зокрема, про планування наступальних і оборонних дій українських сил і відповідь на російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Зеленський оприлюднив подробиці засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський озвучив основні питання, які розглядали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача 24 липня.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Серед ключових тем - актуальна ситуація та планування наступальних і оборонних дій українських Сил оборони, відповідь на російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині і розблокування Чорного моря для роботи "зернового коридору".

На Ставці заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військо Олександра Сирського, командувач ОСУВ “Таврія” Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова і віце-прем’єра Олександра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, Президент провів нині також нараду щодо експорту української агропродукції. Ситуація складна через те, що Росія вийшла із "зернової угоди" і почала атакувати портову інфраструктуру України - під удар цієї ночі потрапив порт "Рені" на Одещині. З цього приводу, до речі, вже відреагував президент Румунії.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала половину території, яку Росія захопила з початку під час свого вторгнення.

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